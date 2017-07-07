Прокурор запросил срок для обвиняемого по делу о гибели главы Total

Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фото

Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Гособвинение попросило суд назначить 4 года 7 месяцев колонии водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко по делу о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из Солнцевского суда Москвы.

"Прошу назначить Владимиру Мартыненко 4 года и 7 месяцев колонии общего режима", — сказал прокурор, попросив назначить его начальнику Владимиру Леденеву аналогичное наказание.

Гособвинитель обратил внимание суда на то, что Мартыненко находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт, отметил он, может являться отягчающим при вынесении приговора.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, дело рассматривается в особом порядке, то есть без исследования судом доказательств по делу, что влияет на смягчение наказания.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.