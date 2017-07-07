Водитель снегоуборщика признал вину по делу о гибели главы Total во Внуково

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково. Архивное фото

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Водитель снегоуборщика, а также его начальник, раскаялись и попросили прощения у родственников жертв катастрофы самолета главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери во Внуково, передает корреспондент РИА Новости из зала Солнцевского суда Москвы.

При крушении самолета 21 октября 2014 года погибли четыре человека — де Маржери и три члена экипажа.

"Полностью вину признаю, глубоко сожалею об этом. Приношу извинения потерпевшим, родственникам письменно приносил извинения, писал письмо во Францию. Так получилось, я очень сожалею и прошу у всех прощения", — сказал водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко.

Его начальник Владимир Леденев также полностью признал вину и попросил у родственников извинения за халатность. "Приношу свои извинения, что в виду моих действий или бездействий произошло несчастье. Это стечение обстоятельств, погода.. когда я обнаружил, что нет машины, предпринял действия по ее обнаружению, но растерялся, не было огней. Видимо, неподготовка к таким ситуациям привела к таким последствиям", — сказал Леденев.

В пятницу суд приступил к рассмотрению по существу выделенного в отношении них уголовного дела в особом порядке.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

Дело по части 3 статьи 263 УК РФ в отношении Мартыненко и Леденева выделено в отдельное производство из общего, в отношении других фигурантов материалы направлены в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению.

Мартыненко и Леденев изначально содержались в СИЗО и провели там 11 месяцев, в данный момент находятся под подпиской о невыезде.