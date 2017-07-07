Суд оштрафовал Дадина на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у здания ФСБ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мировой суд Мещанского района Москвы в пятницу оштрафовал на 20 тысяч рублей Ильдара Дадина, который первый в России был осуждён за нарушения правил проведения митингов, за нарушение правил проведения пикета у здания ФСБ, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Полиция считает, что Дадин нарушил положения специального распоряжения, который определяет, что во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу все пикеты, митинги и шествия в Москве должны согласовываться с властями и проводиться в установленными ими местах.

"Ильдар Дадин признаётся виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — "Проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении"", — сказала судья.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.