В Сибири вынесли приговор мужчине, который из-за ревности сжег жену и тещу

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Новосибирский областной суд в пятницу приговорил к 24 годам колонии жителя поселка Коченево Юрия Касимова за поджог дома, в котором находились его жена, дочь и теща; выжить удалось только ребенку, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным Следственного комитета, вечером 19 ноября 2016 года в такси между 41-летним Касимовым и его супругой произошел конфликт из-за ревности. Возвратившись, мужчина принес в дом, в котором помимо супруги находилась его трехлетняя дочь и 64-летняя теща, канистру с бензином, облил себя и все вокруг, включая выход из помещения, и поджег. После того, как мужчина сам загорелся, он выбежал на улицу, потушил на себе огонь, затем забежал в дом и вынес на улицу малолетнюю дочь. Его супруга погибла в огне, теща скончалась от ожогов через несколько дней. Девочку, получившую ожоги 63% поверхности тела, врачам удалось спасти, однако вред, причиненный ее здоровью, оценивается как тяжкий.

"Суд приговорил Касимова к 24 годам лишения свободы (с ограничением свободы на срок два года) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, убийстве двух лиц с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном путем поджога. Приговор пока не вступил в силу.