"Ловец покемонов" Соколовский намерен обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. "Ловец покемонов" Руслан Соколовский планирует обжаловать вплоть Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решение суда апелляционной инстанции, который в пятницу назначил ему два года и три месяца лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Да, однозначно. Пойдем, вплоть до ЕСПЧ", – сказал Соколовский журналистам.

Он добавил, что не доволен приговором, несмотря на то, что суд смягчил ему наказание. "Не особо (доволен), учитывая, что все равно два года и три месяца условно (назначили) и учитывая то, что мне до сих пор оставили запрет на массовые мероприятия", — отметил блогер.

В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу Руслана Соколовского и сократил назначенное ему наказание с 3,5 лет лишения свободы условно до двух лет и трех месяцев, исключив из приговора часть о незаконном хранении спецсредства – ручки с камерой.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.