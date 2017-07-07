В Татарстане устраняют последствия паводка в усиленном режиме

КАЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Повреждения, нанесенные паводком в результате обильных дождей в последние трое суток в Татарстане, оперативно устраняются, все соответствующие службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба президента республики со ссылкой на секретаря совета безопасности Татарстана Айрата Шафигуллина.

В среду в Татарстане из-за ливней и сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение. В результате непогоды в ночь на четверг без света остались более 100 населенных пунктов в 10 районах республики, в течение дня электроснабжение было восстановлено. В результате подъема уровня реки Свияга на территории Буинского района подтоплены два моста, движение по ним закрыто. В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту России Владимиру Путину о текущей паводковой ситуации.

"Как прокомментировал сегодня секретарь совета безопасности Татарстана Айрат Шафигуллин, ситуация с паводком в республике находит под контролем. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме. В регионе принимаются оперативные меры по восстановлению повреждений, нанесенных паводком", — говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, оперативно восстановлено электроснабжение в ряде населенных пунктов.

ГУМЧС России по Татарстану отмечало ранее, что проезд автотранспорта в населенные пункты через затопленные мосты запрещен, при этом имеются объездные пути, установлены временные водомерные посты, выставлены знаки и аншлаги, запрещающие движение транспорта. На мостах организовано дежурство дорожной службы и зонального поисково-спасательного отряда, силами спасателей организована лодочная переправа. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам не прогнозируется, системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме, эвакуация людей не требуется.

Другие новости региона читайте здесь >>