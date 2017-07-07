На Урале будут судить пенсионерку за попытку из мести убить младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней женщины из Челябинской области, которая в новогоднюю ночь, желая отомстить сопернице, оставила коляску с ребенком на улице, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, ночью 1 января 2017 года в поселке Токмасский пенсионерка поссорилась со своей знакомой, приревновав ее к мужчине. Желая далее выяснить отношении с соперницей, она вошла в незапертый дом ее снохи, где увидела спящего в коляске месячного ребенка. Пока в доме все спали, она решила отомстить сопернице, выкатила коляску с малышом во двор на мороз и ушла, добавляет прокуратура. Кроме того, по данным надзорного ведомства, она отключила освещение во дворе, чтобы ребенка не заметили прохожие. Ребенок остался жив — рано утром его обнаружил отец.

"Прокурор Уйского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в "покушении на убийство малолетней, находящейся заведомо для виновной в беспомощном состоянии" и "незаконном проникновении в жилище", уточняется в сообщении.