На Урале будут судить пенсионерку за попытку из мести убить младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней женщины из Челябинской области, которая в новогоднюю ночь, желая отомстить сопернице, оставила коляску с ребенком на улице, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокурор Уйского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в Уйский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в "покушении на убийство малолетней, находящейся заведомо для виновной в беспомощном состоянии" и "незаконном проникновении в жилище", уточняется в сообщении.