Суд в Екатеринбурге смягчил приговор "ловцу покемонов" Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд в пятницу смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в храме, с 3,5 лет условного заключения до 2 лет и 3 месяцев условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По решению судьи, из приговора исключено наказание за незаконное хранение специального средства – ручки с камерой (разрешение на ее покупку выдает ФСБ). Наказание за возбуждение ненависти к христианству и исламу оставлено в силе.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Кроме того, Соколовскому вменялись утверждения, сделанные им в других его роликах.