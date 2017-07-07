Соколовский призвал отменить статью об оскорблении чувств верующих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. "Ловец покемонов" Руслан Соколовский выступил с последним словом в суде, заявив, что, по его мнению, нужно убрать из Уголовного кодекса РФ статью об оскорблении чувств верующих, сообщает из зала суда корреспондент РИА Новости.

Свердловский областной суд в пятницу рассматривает апелляционную жалобу на приговор блогеру Соколовскому, ловившему покемонов в храме. Ранее суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно, признав виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала решение суда.

"Все и так уже прекрасно понимают в сети, что представляет собой закон об оскорблении чувств верующих, что рано или поздно он должен уйти из УК РФ. Или просто-напросто откатиться в ту версию, в которой он был изначально", – сказал Соколовский в последнем слове в ходе заседания областного суда.

Блогер отметил, что оскорблением чувств верующих, по его мнению, логично было бы считать срыв богослужения, а репосты и видеоролики в соцсетях, на его взгляд, являются лишь выражением мнения. "В основном, оскорбление – в голове самого оскорбляющегося", — заявил "ловец покемонов".

Решение по апелляционной жалобе на приговор по его делу судья должен огласить в пятницу в 14.00 по местному времени (12.00 мск).

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.