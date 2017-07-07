Двух горняков спасли из шахты в Норильске, где произошел взрыв

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Двух горняков спасли из шахты рудника "Заполярный" в Норильске, где произошел взрыв метана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Седьмого июля около 11.30 в следственные органы поступило сообщение, что на шахте рудника "Заполярный" произошел хлопок газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время проведена эвакуация 123 человек.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным "Норникеля", погибли три человека. По информации источника в экстренных службах региона, тела уже обнаружены.