На Кубани задержали водителя, скрывшегося после ДТП с четырьмя погибшими

КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали водителя "Газели", который спровоцировал в четверг ДТП, где погибли четыре человека, в том числе два ребенка, и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Туапсинском районе, столкнулись Nissan Almera и "ГАЗ-33073". "Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что виновником аварии может быть водитель автомобиля "Газель", который, двигаясь по направлению Краснодара при обгоне автоколонны, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения", – говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, чтобы избежать столкновения с "Газелью", водитель Nissan Almera, который ехал во встречном направлении, выехал на обочину, после чего автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажиры легкового авто погибли на месте. Водитель "Газели" с места ДТП скрылся, отметили в ГУМВД.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники ДПС установили направление движения скрывшегося автомобиля… В ходе преследования водитель автомобиля, спровоцировавший смертельное ДТП, был задержан инспекторами ДПС ГИБДД на трассе в Кущевском районе", – сообщает главк. Тридцативосьмилетний житель Сочи был доставлен в отдел полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", которая предусматривает лишение свободы до 7 лет.

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