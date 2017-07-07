Миронов назвал верным решение суда об аресте обвиняемой в балашихинском ДТП

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает правильным решением арест Ольги Алисовой, обвиняемой в резонансном ДТП с погибшим ребенком в подмосковной Балашихе.

Ранее пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила, что Железнодорожный суд Подмосковья арестовал обвиняемую в ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик.

"Считаю это абсолютно правильным и надеюсь, что все-таки правосудие восторжествует и виновная понесет наказание, а этот бред о якобы находящемся в алкогольном опьянении мальчике все-таки всем станет ясным и его признают фальсификацией", — заявил Миронов журналистам.

Громкое ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза обнаружила в крови погибшего концентрацию этилового спирта, соответствующую сильной степени опьянения. По факту экспертного заключения Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Дело о самом ДТП расследуют в ГУМВД России по Подмосковью.

Повторная экспертиза подтвердила результаты первой — как это стало возможным, выясняется. Глава МВД Владимир Колокольцев взял расследование дела о ДТП под личный контроль.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко при этом не верит, что в крови сына мог быть алкоголь. По его словам, спирт могли закачать в печень уже мертвого мальчика. По обоим делам Шимко признан потерпевшим.