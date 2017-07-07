Сочинский Росприроднадзор изъял у фотографа льва и орла

СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Африканский лев и степной орел, с которыми фотографы предлагали сделать фото в селе Монастырь в Сочи, содержались в надлежащих условиях, но без документов, в связи с чем были изъяты, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой с участием управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и ГБУ "Ветуправление города Сочи" проведена проверка размещенной в интернете публикации о нарушениях при эксплуатации животных на смотровой площадке в селе Монастырь Адлерского района Сочи. Как сообщает прокуратура Краснодарского края, установлено, что на указанной смотровой площадке оказываются фотоуслуги с использованием животных, включая собаку породы чау-чау (панда-чау), обезьяну, льва африканского и орла степного.

"Согласно заключению сотрудника ветуправления, животные клинически здоровы, признаков инфекционных заболеваний не выявлено, содержатся в надлежащих условиях, на собаку имеется вся соответствующая документация. В то же время в ходе проверки владелец не смог подтвердить законность владения львом и орлом, в связи с чем представителями управления Росприроднадзора указанные животные изъяты", — говорится в сообщении.

С целью установления всех обстоятельств природоохранной прокуратурой проверка продолжается, уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее в интернете появилось сообщение о том, что на смотровой площадке Сочи в районе села Монастырь туристам предлагали сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном. По словам пользователя социальной сети, панда была размером не больше 30-50 сантиметров, все животные были измучены жарой. После проверки было установлено, что пандой оказался щенок собаки породы чау-чау, перекрашенный под экзотическое животное.