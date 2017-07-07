В шахте в Норильске произошел хлопок, пять человек не выходят на связь

КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Хлопок произошел на шахте в Норильске, эвакуируют 135 человек, пять человек не вышли на связь, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предположительно шахта "Рудник", 135 (человек) эвакуируют, 5 на связь не вышли. Был хлопок. Добывают медно-никелевую руду", — сказал собеседник агентства.

По данным краевого главка МЧС, в 12.00 (08.00 мск) от диспетчера поступила информация о том, что произошел хлопок в шахте района Норильска. Дальнейшая информация уточняется. Всего привлечено: 16 человек и пять единиц техники.