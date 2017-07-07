В Екатеринбурге мужчина пострадал при взрыве алкогольных паров в квартире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате "хлопка" алкогольных паров, сообщает в пятницу отделение по связям со СМИ городского УМВД.

По данным отделения, инцидент произошел поздно вечером 6 июля по адресу улица Старых Большевиков, 77. По факту ведется проверка.

"В квартире произошло скопление паров, предположительно, продуктов самогоноварения. В результате произошел хлопок, приведший к повреждению и возгоранию жилища. При этом ожоги получил жилец данной квартиры. Выпавшими оконными рамами был поврежден автомобиль Kia, находившийся возле дома. Хозяин квартиры 1958 года рождения был госпитализирован в ЦГБ № 40", — уточняет отделение по связям УМВД.