ИРКУТСК. 7 июл – РИА Новости. Пять лесных пожаров ликвидировали в четверг в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, в действующем состоянии в Иркутской области остался на текущий момент один лесной пожар на площади 3 гектара в Усть-Илимском районе. Еще четыре пожара локализованы на землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье". Их площадь — 8,5 тысячи гектаров. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зафиксировано.
Для обнаружения и тушения лесных пожаров в четверг были задействованы 203 человека, в том числе 71 пожарный-десантник, а также 41 единица наземной техники.
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, третий класс пожарной опасности прогнозируется 7 июля в Жигаловском районе. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.