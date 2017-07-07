ИРКУТСК. 7 июл – РИА Новости. Пять лесных пожаров ликвидировали в четверг в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Шестого июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано пять пожаров на общей площади 430 гектаров: два пожара потушили в Братском районе, по одному — в Мамско-Чуйском, Нижнеудинском и Чунском. В локализованном состоянии на утро 7 июля зарегистрирован один лесной пожар в Чунском районе на площади 1150 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным властей, в действующем состоянии в Иркутской области остался на текущий момент один лесной пожар на площади 3 гектара в Усть-Илимском районе. Еще четыре пожара локализованы на землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье". Их площадь — 8,5 тысячи гектаров. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зафиксировано.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров в четверг были задействованы 203 человека, в том числе 71 пожарный-десантник, а также 41 единица наземной техники.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, третий класс пожарной опасности прогнозируется 7 июля в Жигаловском районе. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.