Тверской стрелок, убивший девять человек, признан вменяемым

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве 9 человек в Тверской области Сергей Егоров признан вменяемым по результатам психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости представитель потерпевшей, адвокат выжившей женщины Андрей Мишонов.

"Насколько мне известно, Егоров признан вменяемым по заключению психиатров", — сказал Мишонов.

Он добавил, что Егорову в таком случае может грозить до пожизненного лишения свободы

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в ночь на воскресенье. По данным следствия, во время застолья на одной из дач разгорелась ссора. Подозреваемый, 45-летний москвич, вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело еще одной женщины.

Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц.