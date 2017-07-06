Обвиняемый в массовом убийстве под Тверью признал вину на очной ставке

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обвиняемый в массовом убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области Сергей Егоров на очной ставке с выжившей женщиной признал свою вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Мишонов.
Трагедия произошла в начале июня в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. Позднее суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
"На очной ставке Сергей Егоров признал вину в совершении убийств", — сказал Мишонов.