В Москве полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции ищут свидетелей смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 26 июня, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"Для установления подробностей произошедшего сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем ДТП, с просьбой позвонить по телефонам: (499) 233-97-71, (499) 143-32-26, в службу 102 (с мобильных – 112)", — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, ДТП на западе Москвы произошло 26 июня в час ночи. Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. По данным следствия, машиной управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что и привело к ДТП.

Никулинский суд столицы арестовал до 26 августа студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве, а вслед за этим отправил под домашний арест и Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes. Позднее Смелов был отчислен из вуза.

Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. Погибший байкер Аркадий Дымов учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto.