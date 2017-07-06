Суд дал две недели Белых на завершение ознакомления с материалами дела

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы ограничил до 21 июля срок ознакомления с материалами уголовного дела бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве, и его защитников, передает корреспондент РИА Новости из зала суд.

"Ходатайство следователя удовлетворить частично, ограничить срок ознакомления с материалами уголовного дела, вещественными доказательствами и приложениями до 21 июля включительно", — сказала судья Юлия Сафина.

Объем уголовного дела составляет 45 томов, а также носители информации и вещдоки. По словам следователя, с 11 апреля обвиняемый Белых и его защита должны были приступить к ежедневному, за исключением праздничных и выходных дней, ознакомлению с материалами. На данный момент, по словам следователя, экс-чиновник ознакомился с 38 томами, но в последующем начал затягивать процесс и несколько раз отказывался от ознакомления.

Адвокату бывшего губернатора Андрею Грохотову, по словам следователя, осталось изучить 12 томов, другим двум защитникам Белых — более 30 томов. Так, считает следствие, защита Белых умышленно затягивает процесс ознакомления. В связи с этим в суд было подано ходатайство об ограничении срока ознакомления до 14 июля включительно.

Прокурор посчитал, что запрашиваемый следствием срок недостаточен, и попросил суд установить его до 21 июля.

Адвокат Грохотов в свою очередь просил оставить ходатайство следствия без удовлетворения. "Сначала следствие просило продлить арест Белых на три месяца, а спустя две недели после удовлетворения этой просьбы следствие кардинально меняет свою позицию и просит ограничить нас в сроках с ознакомлением дела", — заявил защитник, отметив, что возможных для ознакомления дней у них было всего 35 (из расчета три дня в неделю, так как один день уходит на обсуждение с Белых материалов, еще один в СИЗО "Лефортово" является банным, поэтому ознакомление в этот день не происходит).

Кроме этого, защитник указал, что больше времени, чем прочитать материалы, нужно ознакомиться с аудио-видеозаписями, которые насчитывают 45 носителей, а в указанный следствием срок, по словам защитника, сделать это физически невозможно.

Сам Белых заявил, что он изучает более одного тома в день. "Следователь всегда говорил, что мы идем хорошим темпом и являемся чемпионами в этом деле. Претензий у него никогда не было, поэтому я был крайне удивлен темой сегодняшнего заседания", — сказал Белых, отметив, что буквально в среду до вечера знакомился с материалами, и следователь ничего об ограничении в сроках не говорил. Экс-губернатор также взял на себя обязательство изучить все материалы до 1 августа.

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро.

СК РФ завершил расследование по уголовному делу в отношении Белых, ему вменяется два эпизода получения взятки (часть шестая 290 УК РФ).