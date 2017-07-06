Источник: Тулеев остается в ЦКБ, лечение продолжается

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев продолжает оставаться на лечении в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил РИА Новости в четверг источник в медицинских кругах.

"Продолжает находиться на лечении", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник рассказал РИА Новости, что Тулеев находится в сознании, врачи оцениваю его состояние как стабильное.

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая. Позже его пресс-служба сообщила, что отпуск продлен из-за плановой операции. После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев намерен работать дальше, как только это разрешат врачи после курса постоперационной реабилитации. Сейчас Тулеев продолжает интенсивную восстановительную терапию в Москве под контролем Минздрава РФ и министра Вероники Скворцовой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал комментировать информацию о состоянии здоровья Тулеева, заявив, что никаких кадровых решений в связи с этим не принималось.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.