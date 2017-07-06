Суд рассмотрит возможный арест обвиняемой по делу о ДТП в Балашихе

Гибель мальчика в ДТП в Балашихе (39)

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья рассмотрит ходатайство полиции об аресте обвиняемой в громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ольги Алисовой меры пресечения в виде ареста", — сказала пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее просят отправить в СИЗО.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Расследованием уголовного дела по факту ДТП занимаются следователи ГУМВД России по Подмосковью

Как стало известно, по результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.

Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Как это стало возможным, выясняется.

В настоящее время расследуются два уголовных дела по этому факту: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).