Лидер хакеров из "Шалтай-Болтая" получил минимальный срок

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Анна Шубина. Мосгорсуд в четверг вынес приговор по самому громкому за последнее время делу о киберпреступности: лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев благодаря сделке с правосудием получил лишь два года колонии за взлом почты высокопоставленных чиновников и может освободиться уже в ближайшее время.

Аникеев, известный также как Льюис, полностью признал вину, а вот двое его предполагаемых подельников свою причастность к делу категорически отрицают. В случае обвинительного приговора без сделки со следствием им грозит уже до пяти лет колонии.

"Все такие разные и непохожие"

Аникееву вменялся взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), телеведущего Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. При этом Тимакова и Прокопенко вообще не были признаны потерпевшими — то есть формально не понесли никакого ущерба от взлома почты, ни морального, ни материального.

Сам Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых группа взламывала почту.

По данным обвинения, взломанная переписка продавалась на интернет-бирже за криптовалюту — биткоины.

"Вся королевская рать"

Аникеев в ноябре 2016 года был задержан в петербургском аэропорту Пулково и вскоре попал в СИЗО. Также под стражей находятся два его предполагаемых подельника Александр Филинов (по прозвищу Шляпник) и Константин Тепляков. Шляпник вину отрицает, а Тепляков согласился с обвинением. Расследование их дела также завершено, обвинительное заключение передано в прокуратуру для утверждения.

После из ареста в СМИ, видимо, по аналогии с другими прозвищами, появилась информация о том, что якобы невеста Аникеева Виталина Зерний также участвовала в деятельности хакерской группы под псевдонимом Алиса. Но эти публикации опроверг адвокат Аникеева Руслан Коблев: по его утверждению, "никого под псевдонимом Алиса в "Шалтае-Болтае" не было и нет".

"Начни с начала и продолжай, пока не дойдешь до конца"

Между тем один из основателей хакерской группы Александр Глазастиков успел скрыться из России и попросить политического убежища в Эстонии. В интервью местным СМИ он рассказал, что "Шалтай-Болтай" не имеет отношения к хакерским атакам в США, их целью всегда были только российские чиновники.

Сразу после задержания Аникеев признал вину, раскаялся и вскоре стал обсуждать условия сделки со следствием. Расследованием занималось Следственное управление ФСБ РФ. Процессуальный надзор осуществлялся управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры.

Досудебное соглашение Генеральная прокуратура подписала с Аникеевым в марте 2017 года. В связи с этим уголовное дело в отношении него рассматривалось в особом порядке – смягчающее обстоятельство, при котором суд не допрашивает свидетелей и не исследует доказательства.

Максимальное наказание, которое в таких условиях мог назначить суд – 2,5 года заключения. Именно о таком приговоре и просил прокурор в ходе прений сторон. Адвокаты предложили ограничиться штрафом. Подробности не оглашались — дело маркировано грифом "секретно", заседание прошло в закрытом режиме, а судья огласил только резолютивную часть приговора.

В итоге, судья Сергей Подопригоров назначил подсудимому два года колонии общего режима.

"Провести время? Время не проведешь!"

Между тем, как отметил адвокат Хазрет Бижоев, ехать в колонию его подзащитному, вполне возможно, не придется.

"Подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении можно после отбытия трети срока. Мой подзащитный находится под стражей уже почти восемь месяцев. Таким образом, через два дня у него возникает право на досрочное освобождение", — сказал Бироев.

Он добавил, что Аникеев доволен приговором. По словам адвоката, скорее всего, обжаловать его он не будет, сосредоточившись на ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Тем не менее, возможность опротестовать приговор есть еще у прокурора, который не пояснил, устроил ли его назначенный срок. Если никто из участников процесса не подаст жалобу, приговор вступит в силу через 10 дней.

"Верховный суд ранее уже дал пояснения, что просить об условно-досрочном освобождении можно и из СИЗО, так что ни в какую колонию Аникеев не поедет", — пояснил адвокат.

Таким образом, уже до конца месяца лидер "Шалтая-Болтая" может оказаться на свободе.