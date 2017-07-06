Обвиняемую в громком ДТП в Балашихе, где погиб мальчик, задержали

СЛЕДСТВИЕ ЗАДЕРЖАЛО ОБВИНЯЕМУЮ В ГРОМКОМ ДТП В БАЛАШИХЕ, ГДЕ ПОГИБ МАЛЬЧИК, И ПРОСИТ ЗАМЕНИТЬ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ С ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ НА АРЕСТ – МВД РФ