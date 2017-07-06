Отца погибшего в ДТП в Балашихе "пьяного" мальчика признали потерпевшим

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Следствие допросит всех причастных к проведению экспертиз, установивших алкогольное опьянение мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, сообщила РИА Новости адвокат "Коллегии адвокатов Павла Астахова" Виктория Данильченко, представляющая интересы отца ребенка Романа Шимко.

"Сегодня несколько часов длилась встреча в Следственном комитете, в ходе которой следователь допросил Романа Шимко, а также вынес постановление о признании его потерпевшим. Встреча прошла в конструктивном ключе, следователем проводится очень серьезная работа, направленная на выяснение всех обстоятельств дела. Все, кто был причастен к проведению экспертиз, будут допрошены", — отметила адвокат.

Таким образом, по словам Данильченко, в настоящее время Роман Шимко проходит потерпевшим по двум уголовным делам — о самом факте ДТП и о халатности при проведении экспертиз.

"Признание потерпевшим позволяет добиться расширения круга правомочий для нашего доверителя. В дальнейшем это позволит нам заявлять ходатайства, представлять доказательства по делу, знакомиться с протоколами следственных действий, заявлять экспертов и так далее", — сказала Данильченко.

Между тем уголовное дело о самом ДТП, расследуемое полицией, уже готовится к передаче в суд. Расследование по делу о халатности с экспертизами, порученное Следственному комитету, продолжается.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев и региональное управление СК РФ сообщили, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой: в крови мальчика нашли алкоголь. Как это стало возможным, выясняется.