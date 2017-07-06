Москалькова получила ответ от СК по сообщениям о преследовании ЛГБТ в Чечне

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила промежуточный ответ от СК по сообщениям "Новой газеты" о якобы преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, таких фактов не установлено, но проверка на этом не закончена.

В конце июня Москалькова сообщила, что в ближайшее время ожидает результаты проверки, проводимой СК России по сообщениям о якобы притеснении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Я получила такой ответ, который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам", — сказала Москалькова журналистам в четверг.

Она отметила, что это промежуточный ответ. "Вместе с тем, поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от "Новой газеты" содержатся фамилии людей, якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной. Я попрошу написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме", — отметила омбудсмен, уточнив, что имеющиеся данные очень расплывчаты.

Москалькова пояснила, что речь идет о 24 людях, упомянутых в ее письме, но никаких более конкретных данных, кроме фамилии и инициалов, нет.