Ростовский суд подтвердил приговор по делу о хищении средств у МРСК Юга

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляцию "Межрегиональной сетевой компании Юга" (входит в "Россети") на приговор по делу о хищении у неё около 500 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ворошиловский районный суд 3 мая оправдал экс-главу представительства Агентства стратегических инициатив в ЮФО Александра Хуруджи и бывшего генерального директора компании "Энергия" Сергея Конопского, обвиняемых в хищении у МРСК Юга почти 500 миллионов рублей.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказал судья.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы представитель МРСК Юга заявил, что суд первой инстанции уклонился от оценки доказательств, которые, по его мнению, доказывают правоту потерпевшей стороны. Он попросил направить уголовное дело на новое рассмотрение. В беседе с РИА Новости после судебного заседания представитель компании сказал, что МРСК Юга подаст кассационную жалобу на приговор по данному делу.

По мнению Межрегиональной сетевой компании, в ходе судебного расследования были проведены две независимые экспертизы, подтвердившие факт и особо крупный размер финансового ущерба от деятельности руководства ОАО "Энергия". Также, как говорится в официальном комментарии МРСК Юга, были выявлены схемы вывода денежных средств, полученных данным предприятием в результате сделок с энергооборудованием в городе Красный Сулин.

В ходе судебного следствия Хуруджи была изменена мера пресечения, его выпустили под залог в 5 миллионов рублей. Изначально в деле фигурировала сумма хищений почти на 500 миллионов рублей, однако по самой весомой в денежном отношении статье о легализации прокурор ранее отказался поддерживать обвинение, и суд прекратил преследование по ней. Как заявил РИА Новости сам Хуруджи, прокурор не стал поддерживать требования обвинения о взыскании 471 миллиона рублей, но поддержал истца в требовании 6,9 миллиона рублей — оставшейся части заявленной суммы.

Прокурор во время рассмотрения апелляционной жалобы не стал оспаривать отказ от обвинения в легализации денежных средств, но в остальной части также не согласился с оправдательным приговором и попросил направить дело на новое рассмотрение.

Суд Ростова-на-Дону постановил, что вина подсудимых не была установлена в ходе судебного заседания по статье "мошенничество", а АО "Энергия" осуществляло законную предпринимательскую деятельность. Суд приговорил оправдать Хуруджи и снять арест с имущества АО "Энергия", а также вернуть экс-главе представительства АСИ залог в 5 миллионов рублей.

Судья признал за Хуруджи право на реабилитацию. В данный момент Хуруджи занимает пост общественного омбудсмена РФ по правам предпринимателей, заключенных под стражу, и федерального секретаря Партии роста.