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Происшествия

Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста экс-мэра Владивостока

Сюжет:
Дело мэра Владивостока (76)
14:2306.07.2017
(обновлено: 14:24 06.07.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание московского городского суда. Архивное фотоЗдание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным продление срока ареста отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в масштабных коррупционных схемах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жена экс-мэра Владивостока в 2016 году задекларировала 90 миллионов рублей
"Постановление суда о продлении меры пресечения оставлено без изменения, апелляционная жалоба обвиняемого — без удовлетворения", — сказала она.

Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Как полагают следователи, при этом "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.

Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
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