В Москве обокрали священника, забрав подрясник, крест и канистру спирта

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Настоятеля храма Молдавской столицы (Кишинев) обокрали в Москве, похитив подрясник, серебряный священнический крест, деньги, планшет и 5-литровую канистру спирта, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне поздно вечером: "На парковке возле торгового центра на Проспекте мира неизвестный украл из автомобиля рюкзак, принадлежащий священнослужителю".

По его словам, в рюкзаке лежали деньги, священнический подрясник, жилетка, пояс, серебряный крест, загранпаспорт, планшетный компьютер iPad и другие вещи. Кроме того, из машины исчезла 5-литровая канистра спирта.

Общий ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступника.