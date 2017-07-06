Расследование дела генерала ФСО Лопырева о взятках завершено

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Расследование в отношении генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева завершено, ему предъявлено окончательное обвинение в получении взяток в особо крупном размере, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Руслан Закалюжный.

"Лопыреву предъявили обвинения в окончательной редакции, они ничем не отличаются от того, что ему вменялось при задержании и аресте. Предварительное следствие завершено, мы начали знакомиться с материалами уголовного дела", — сказал защитник.

По его словам, это процедура займёт около двух месяцев, после чего дело будет передано в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, а затем суд для рассмотрения по существу.

Генерал Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года и вскоре арестован. По данным СК РФ, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и строительство.

Вину генерал не признает.

Ранее суд арестовал квартиры в Москве и Сочи и жилой дом в Ленобласти, принадлежащие генералу и его семье, автомобили Porsche Cayenne, Mercedes-Benz и так далее. При обыске в квартире сына Лопырева Александра были изъяты 63 миллиона рублей наличными, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов.