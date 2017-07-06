В Москве двух вербовщиков ИГ* приговорили к колонии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Двое россиян приговорены в Москве к срокам от двух до пяти лет колонии общего режима за попытку вербовки в "Исламское государство"* несовершеннолетней девочки и призывы к терроризму в социальных сетях, сообщает центр общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).

"Московским окружным военным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному… в отношении жителя Москвы Орловского Н. В. и жителя Дербента республики Дагестан Оруджева С. Р. по признакам составов преступлений… "содействие террористической деятельности" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", — говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2013 по 2015 годы Орловский под вымышленными данными разместил в соцсетях видеоматериалы, "оправдывающие террористическую деятельность", а также призывы установленных членов "Исламского государства"* к участию в террористической деятельности.

По данным ФСБ, в 2013 году Орловский и Оруджев начали общаться в соцсетях с несовершеннолетней жительницей Ярославской области, страдающей расстройством психики. Мужчины пытались завербовать девочку: готовили ее к вступлению в банду на Северном Кавказе, планировали теракты.

"Приговором суда Орловский Н. В. приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Оруджев С. Р. приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

ФСБ отмечает, что Орловский активно сотрудничал в ходе следствия, помог разоблачить своего соучастника Оруджева и добровольно предоставил информацию о причастных к террористической деятельности. Эти сведения сейчас проверяются.

*Террористическая организация, запрещенная в России