В Татарстане бык напал на пьяных грибников, один человек погиб

КАЗАНЬ, 6 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следственные органы в Татарстане проводят проверку по факту нападения быка на двух пьяных грибников, в результате чего мужчина скончался, женщина госпитализирована, сообщает региональное следственное управление СКР.

"Днем 5 июля недалеко от деревни Караульная гора Нурлатского района республики бык напал на мужчину и женщину. Получив несовместимые с жизнью травмы, мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована с множественными переломами ребер", — говорится в сообщении.

По факту происшествия следственные органы проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, супруги, жившие в деревне Якушкино, вышли в поле собирать грибы. При этом оба, как отмечает ведомство, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В это же время неподалеку пастух перегонял через реку стадо коров. По неустановленной причине бык набросился на людей.