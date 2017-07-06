Бастрыкин лично изучил дело жительницы Алтая, стрелявшей в бывшего мужа

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично изучил материалы дела против жительницы Барнаула, осужденной почти к 7 годам колонии за попытку убить своего бывшего мужа и ложный донос, и поручил следователям проанализировать действия регионального СК, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, в июле 2015 года 33-летняя Оксана Ткаченко спланировала поселиться в доме своего бывшего мужа вместе с двумя детьми без его согласия. Опасаясь конфликта, женщина прошла обучение по стрельбе, приобрела бесствольный пистолет и патроны к нему. После чего приехала в дом к экс-супругу, случилась ссора, после которой она достала из кармана пистолет, четыре раза выстрелила в голову, шею и живот экс-супруга и скрылась с места преступления. Мужчине успели оказать медицинскую помощь, он остался жив.

Ткаченко позже сообщила правоохранителям, что применила оружие после того, как бывший муж начал избивать ее сына, в результате чего последнему якобы были причинены телесные повреждения — ушиб мягких тканей. По версии следствия, она сама ударила ребенка, чтобы избежать ответственности. Суд вынес решение в мае и приговорил Ткаченко к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лично ознакомившись с материалами уголовного дела в отношении жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко, дал поручения сотрудникам, не вторгаясь в компетенцию органов прокуратуры и суда, внимательно проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования, произведенного органами следственного управления СК России по Алтайскому краю", — сказала Петренко.

История вызвала сильный общественный резонанс. После оглашения приговора в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом наказании женщины, а также о возможных нарушениях, допущенных следователями. В региональных СМИ также писали, что суд поручил передать органам опеки детей женщины. Однако бывший муж после суда заявил журналистам, что готов взять на воспитание их общую четырехлетнюю дочь и старшего сына бывшей жены от первого брака. Жители региона также собирали подписи в поддержку осужденной женщины.