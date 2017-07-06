Бастрыкин лично изучил дело жительницы Алтая, стрелявшей в бывшего мужа

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично изучил материалы дела против жительницы Барнаула, осужденной почти к 7 годам колонии за попытку убить своего бывшего мужа и ложный донос, и поручил следователям проанализировать действия регионального СК, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ткаченко позже сообщила правоохранителям, что применила оружие после того, как бывший муж начал избивать ее сына, в результате чего последнему якобы были причинены телесные повреждения — ушиб мягких тканей. По версии следствия, она сама ударила ребенка, чтобы избежать ответственности. Суд вынес решение в мае и приговорил Ткаченко к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.
История вызвала сильный общественный резонанс. После оглашения приговора в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом наказании женщины, а также о возможных нарушениях, допущенных следователями. В региональных СМИ также писали, что суд поручил передать органам опеки детей женщины. Однако бывший муж после суда заявил журналистам, что готов взять на воспитание их общую четырехлетнюю дочь и старшего сына бывшей жены от первого брака. Жители региона также собирали подписи в поддержку осужденной женщины.