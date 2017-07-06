Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к двум годам колонии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого во взломе почты высокопоставленных чиновников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокуратура просила для Аникеева 2,5 года колонии – это мягкое наказание с учетом вменяемых ему обвинений. Однако снизить срок помогло признание вины и рассмотрение в особом порядке. О ходе процесса в деталях ничего не известно, он проходил в закрытом режиме из-за секретности.

Сам подсудимый вел себя спокойно, на вопросы журналистов не отвечал. Сразу после оглашения приговора он начал консультироваться с адвокатом. Будет ли защита обжаловать решение суда, пока неясно.

Лидера "Шалтай-Болтая" обвинили во взломе почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова. При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.

Его дело выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые – Константин Тепляков и Александр Филинов).