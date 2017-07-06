Персонал Иркутской ГЭС эвакуировали из-за бесхозной сумки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Персонал Иркутской ГЭС эвакуирован в связи с обнаружением бесхозной сумки под машинным залом, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Шестого июля в 09.30 на Иркутской ГЭС (обособленное подразделение ПАО "Иркутскэнерго") в районе гидрогенератора № 2 (отметка 437, под машинным залом) обнаружена бесхозная сумка… Вызваны подразделения МВД, МЧС и ФСБ России. Последствий для потребителей не было. В 09.35 начата эвакуация персонала. В 09.53 персонал эвакуирован", — говорится в сообщении.

При этом станция нагрузки не снижала, отмечает министерство.

Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой Иркутской ГЭС, являются Шелеховский алюминиевый завод (принадлежит "Русалу") и коммунально-бытовые потребители города.

На Иркутской гидроэлектростанции работают 156 человек, говорится на сайте "Иркутскэнерго".