Хищения в "Гоголь-центре" будет расследовать центральный аппарат СК

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Дело экс-директора театра "Гоголь-центра" Алексея Малобродского о мошенничестве передано в Главное следственное управление СК РФ, заявила в Мосгорсуде в четверг адвокат Ксения Карпинская.

"В настоящее время дело передано из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление СК РФ", — сказала адвокат. По ее словам, теперь делом занимается другой следователь.

За Малобродского ранее вступился известный писатель Виктор Ерофеев и другие деятели искусства, попросив Мосгорсуд освободить его из СИЗО. Они поручились, что в этом случае Малобродский не скроется от следствия и не будет мешать расследованию.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Обвиняемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".