Более 18 тысяч человек остались без света в Приволжье из-за циклона

Монтажники во время проведения неотложных работ на линии электропередачи. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на линии электропередачи. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Свыше 18 тысяч человек остались без энергоснабжения на территории четырех субъектов Приволжского федерального округа в результате прохождения мощного циклона, погиб один человек, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах.

Пятого июля в Татарстан, Удмуртию, Самарскую и Ульяновскую области пришел циклон, сопровождающийся обильными осадками и усилением ветра до 22 метров в секунду. По данным МЧС РФ, произошли частичные нарушения энергоснабжения в 149 населенных пунктах 21 муниципального образования. Повреждены кровля спортзала средней школы, кровли 26 жилых домов. Стихией повалены более 160 деревьев, повреждены 12 автомобилей.

"Без энергоснабжения остались более 18 тысяч человек. Погиб один человек — от удара током", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 06.00 мск четверга, в Татарстане, Самарской и Ульяновской областях энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Продолжаются восстановительные работы в Удмуртии, где без света в трех районах остаются более 630 жилых домов.

"Продолжаются работы по распилке и вывозу упавших деревьев в Самарской и Ульяновской областях. В зоне подтопления остаются 17 придворовых территорий и два участка автодорог", — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что в соответствии с прогнозом, 6 июля влияние циклона в Приволжье в виде сильных осадков и усиления ветра до 24 метров в секунду сохранится.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий стихии привлечены более 960 человек и 170 единиц техники.