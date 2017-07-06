Генпрокуратура потребовала заблокировать "Спутник и погром"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Генпрокуратура России попросила Роскомнадзор заблокировать ряд интернет-ресурсов экстремистского и националистического характера, в том числе "Спутник и погром", "Русский сектор" и "Правый взгляд", сообщает надзорное ведомство в четверг.

Кроме того, Генпрокуратура считает необходимым ограничить доступ к "многочисленным материалам, оправдывающим деятельность запрещенных в РФ организаций "Правый Сектор"*, "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и других террористических группировок, воюющих в Сирии.

"Данные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни и побуждают к экстремизму, поэтому ведомством внесен пакет из шести требований в Роскомнадзор для оперативной блокировки противоправного контента", — отмечается в релизе.

Всего планируется заблокировать более десяти интернет-ресурсов, уточнили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сентябре 2015 года правоохранительные органы провели обыск в квартире главного редактора сайта Егора Просвирнина в рамках дела об экстремизме, возбужденного после одной из публикаций на "Спутнике и погроме".

Сам Просвирнин заявлял РИА Новости, что следствие не нашло у него дома ничего экстремистского — ни литературы, ни символики. По его словам, статья, вызвавшая претензии следствия, рассказывала о целях и задачах русского национализма.

Защита сообщала, что Просвирнин по уголовному делу проходил свидетелем. О дальнейшем развитии событий не сообщалось.

С начала этого года "Спутник и Погром" заблокирован в Белоруссии из-за публикации материалов, разжигающих национальную вражду и призывающих к насильственному изменению конституционного строя.

*Террористическая организация, запрещена в России