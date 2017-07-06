Дожди размыли дорогу к альплагерю в горах КБР, где находятся 300 человек

НАЛЬЧИК, 6 июл — РИА Новости. Сильные дожди размыли автодорогу в высокогорье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, которая ведет к альпинистскому лагерю, где находятся 300 человек, в том числе 10 детей, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 07.30 мск четверга поступило сообщение, что размыто 60 метров автодороги регионального значения, ведущей в альплагерь "Безенги", где сейчас находятся 300 человек, в том числе 10 детей", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания.

"Имеется пеший проход, в обход размытой автодороги", — отмечает ведомство.

По данным "Упрдор Кавказ", на месте происшествия действуют бригада рабочих из шести человек и две единицы техники.