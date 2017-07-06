В Самарской области шквалистый ветер повредил кровли, автомобили и ЛЭП

САМАРА, 6 июл — РИА Новости. Крыши домов, автомобили и ЛЭП были повреждены в Самарской области из-за сильного шквалистого ветра, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону
Как отметили в ГУМЧС по региону, в результате ЧП погибших и пострадавших нет, в связи с непогодой был развернут оперативный штаб.
В Самаре ураган снес еще одну остановку https://t.co/P4s1RkO9Ix #Самара_новости— Люди Самары (@MbI_CAMAPCKIE) 6 июля 2017 г.
По информации чрезвычайного ведомства, в Самаре было зафиксировано 57 случаев падения деревьев и веток, в результате которых было повреждено семь автомобилей и девять участков линий электропередач внутриквартального освещения, три случая повреждения широкоформатных конструкций и были повреждены кровли девяти многоквартирных домов.
Из-за непогоды в Тольятти произошел обрыв ЛЭП и нарушение электроснабжения 73 частных жилых домов. Электроснабжение было восстановлено в 23.00 мск в среду. Ветер повалил около 40 деревьев.
Ветер, ветер ты могуч… пару деревцев сломал (Самара, Металлург) pic.twitter.com/FU69sAKAq7— Руслан Шарипов (@RuslanSharipovv) 6 июля 2017 г.
Как сообщили в ГУМЧС, в Елховском районе, в поселке Зорьки повреждены кровли и шесть частных домов, в которых проживают 20 человек. Нарушено электроснабжение 27 домов (с 82 проживающими). В поселке Вязовка повреждены кровли шести частных домов (13 человек), нарушено электроснабжение 27 домов (82 человека). Электроснабжение в поселках, по данным МЧС, будет восстановлено в ближайший час.
В Сергиевском районе области повреждены кровли двух многоквартирных трехэтажных домов (127 человек). В поселке Александровка Ставропольского района повреждены кровли трех частных домов.