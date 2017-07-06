В Самарской области шквалистый ветер повредил кровли, автомобили и ЛЭП

САМАРА, 6 июл — РИА Новости. Крыши домов, автомобили и ЛЭП были повреждены в Самарской области из-за сильного шквалистого ветра, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону

"С 17.00 5 июля на территории Самарской области проходит комплекс неблагоприятных метеоявлений… Поступили сообщения о том, что в городских округах Самара, Тольятти, в муниципальных районах Елховский, Сергиевский, Ставропольский зафиксированы падения деревьев с последующим повреждением автомобилей, а также нарушение электроснабжения населения и частичное повреждение кровель", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГУМЧС по региону, в результате ЧП погибших и пострадавших нет, в связи с непогодой был развернут оперативный штаб.

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По информации чрезвычайного ведомства, в Самаре было зафиксировано 57 случаев падения деревьев и веток, в результате которых было повреждено семь автомобилей и девять участков линий электропередач внутриквартального освещения, три случая повреждения широкоформатных конструкций и были повреждены кровли девяти многоквартирных домов.

Из-за непогоды в Тольятти произошел обрыв ЛЭП и нарушение электроснабжения 73 частных жилых домов. Электроснабжение было восстановлено в 23.00 мск в среду. Ветер повалил около 40 деревьев.

Ветер, ветер ты могуч… пару деревцев сломал (Самара, Металлург) pic.twitter.com/FU69sAKAq7 — Руслан Шарипов (@RuslanSharipovv) 6 июля 2017 г.

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Как сообщили в ГУМЧС, в Елховском районе, в поселке Зорьки повреждены кровли и шесть частных домов, в которых проживают 20 человек. Нарушено электроснабжение 27 домов (с 82 проживающими). В поселке Вязовка повреждены кровли шести частных домов (13 человек), нарушено электроснабжение 27 домов (82 человека). Электроснабжение в поселках, по данным МЧС, будет восстановлено в ближайший час.

В Сергиевском районе области повреждены кровли двух многоквартирных трехэтажных домов (127 человек). В поселке Александровка Ставропольского района повреждены кровли трех частных домов.