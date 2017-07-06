На Сахалине прокуратура нашла нарушения в работе служб опеки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июл – РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области обнаружила нарушения в работе органов опеки Макаровского городского округа, где медсестра больницы унижала ребёнка, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.
История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, следствие проверяет ее действия.
Мальчик оказался в инфекционном отделении после того, как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки подали в суд для лишения его матери родительских прав. С сентября 2016 года семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. У матери мальчика есть еще двое несовершеннолетних детей, они находятся под опекой других родственников. Ранее ее уже лишали родительских прав.
По требованию прокуратуры внеплановая проверка сейчас проходит и в лечебном учреждении города Макарова.