На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на пять километров

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Активность вулкана продолжается. Выбросы пепла могут произойти в любое время. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты", — говорится в сообщении.
Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.