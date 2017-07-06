В Ульяновской области ввели режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ульяновской области из-за дождей, которые привели к массовому отключению электричества и подтоплениям, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Спасатели пояснили, что из-за дождей в Ульяновске и области сложилась обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей. За последние 12 часов выпало 86 миллиметров осадков, частично отключены от электроснабжения десять населенных пунктов, а в Ульяновске подтоплены приусадебные участки частного сектора.

Есть пострадавшая, добавили в ведомстве.

"Все силы и средства МЧС России по Ульяновской области приведены в повышенную готовность. Было принято решение ввести режим ЧС в Ульяновске на 24 часа с целью проведения оперативного контроля за обстановкой", — приводит сайт слова замглавы областного главка МЧС Сергея Акинина.

Он добавил, что над ликвидацией последствий циклона трудятся более 1,5 тысяч человек, задействованы более 630 единиц техники.