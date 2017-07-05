Силовики в Кабардино-Балкарии выявили факт сбора денег для боевиков ИГ*

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии выявили факт сбора на территории республики денег для боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), воюющих в Сирии, сообщает региональная прокуратура.

"По результатам оперативно-разыскных мероприятий выявлен и задокументирован факт организации сбора денежных средств и их перевода в Турцию для воющих на территории Сирийской Арабской Республики боевикам ИГ*", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, собранная сумма составила 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

*Террористическая организация, запрещенная в России.