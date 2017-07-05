В Москве будут судить 19 "экстрасенсов" за обман клиентов на 7 млн рублей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 19 человек, выдававших себя за экстрасенсов и парапсихологов, от действий которых пострадали 33 человека на сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемые в возрасте от 19 до 57 лет, среди которых были граждане Молдавии и Украины, в декабре 2015 года — феврале 2016 года размещали свою рекламу на телеканалах, где показывали передачи с участием "экстрасенсов, парапсихологов и ясновидящих". Они создали колл-центр, операторы представлялись помощниками экстрасенса. Звонившим они рассказывали о практикующих "специалистах", использовали различные психологические приемы.

Кроме этого, они проводили дистанционную диагностику и убеждали граждан в наличии у них серьезных проблем со здоровьем, решить которые можно, только если провести сеанс и перечислить деньги. Пациентов и перечисливших деньги граждан убеждали в необходимости продолжить "лечение" и пройти дополнительные платные сеансы.

Жертвами их действий стали 33 человека, которым причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей. Правоохранители пресекли их деятельность в феврале 2016 года. Они обвиняются в совершении преступления по статье УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину).

"Данное уголовное дело направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении 16 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении ведомства.