Стали известны новые подробности дела о массовом убийстве под Тверью

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Трое жертв тверского стрелка пытались решить конфликт мирным путем и сами себя обнаружили, сообщил РИА Новости адвокат выжившей женщины Андрей Мишонов.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Перейти в фотобанк Очевидец рассказал о поведении тверского стрелка в день трагедии произошла в начале июня в дачном кооперативе в поселке Редкино Тверской области: мужчина застрелил девять человек. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. Позднее суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"В момент происходящих событий одна из жертв получила возможность вырваться и убежать в соседний дом, где находилось еще двое человек. Впоследствии, когда нападавший ходил по участку и, возможно, искал, на кого напасть, находящиеся в том доме люди попытались мирно урегулировать конфликт и сами себя обнаружили", — сказал Мишонов.

Он добавил, что, предположительно, люди вышли из дома на переговоры со стрелком.

"Таким образом он обратил и на них внимание. Может быть, если бы они остались в доме, закрылись в нем, они бы тогда спаслись", — предположил адвокат.