В Псковской области опрокинулся автобус с 28 паломниками из Подмосковья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Автобус с 28 паломниками из Орехово-Зуево, возвращавшимися из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, опрокинулся в районе деревни Купровщина в Псковской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

"В 14.08 поступило сообщение от очевидца, что в деревне Купровщина опрокинулся автобус. Была направлена группа спасателей. По приезду было установлено, что автобус, в котором находились 30 человек, из них два водителя и 28 паломников из города Орехово-Зуево Московской области, совершая остановку на обочине, опрокинулся в кювет из-за оползня грунта. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, паломники следовали в Псков. Они продолжили движение на попутном автобусе.