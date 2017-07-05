В "Яндексе" заявили, что возгорание кабеля не повлияло на работу сервисов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Возгорание кабеля в бизнес-центре, где находится офис "Яндекса", не оказало влияния на работу сервисов компании, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

Около трех тысяч человек эвакуировали в среду днем из бизнес-центра на улице Льва Толстого в Москве, где находится офис "Яндекса", из-за возгорания кабеля. Сообщалось, что загорелись кабели в шахте лифта на площади шести погонных метров. В настоящее время пожар потушен.

"На работу сервисов этот инцидент не оказал никакого влияния. "Яндекс" работает как работал. Все хорошо", — заявил представитель пресс-служба компании.