На Урале учащихся заставляли облагораживать школу в обмен на аттестат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет одну из школ города Дегтярск, где ученикам ставили печати в аттестатах только после выполнения работ по благоустройству учебного заведения, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства региона Марина Канатова.

"Прокуратура города Ревда (это ведомство отвечает и за город Дегтярск) проводит проверку в связи с возможным нарушением при выдаче аттестатов об образовании в школе №30 города Дегтярск. В настоящее время опрошен уже директор школы. И после нашего вмешательства уже печати на аттестатах проставлены", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что директор потребовал отработать определенное количество часов на благоустройство школы, после чего ученикам должны быть проставить печати в аттестатах. По информации прокуратуры, в этой школе в текущем году 9-й класс закончили 28 человек и столько же – 11-й класс.

Директор, по словам Канатовой, признал, что печати в аттестатах учеников не были проставлены своевременно. По версии руководства школы, это было сделано для того, чтобы ученики сдали учебники в школьную библиотеку и расписались в ведомостях о получении аттестата. После этого им якобы ставили печати в документах.

Прокуратура проверяет эту информацию. Если будут выявлены случаи, когда ученики не успели подать документы в колледжи и вузы из-за отсутствия печати, этим инцидентам будет дана особенно строгая правовая оценка, подчеркнула представитель надзорного ведомства.