Панда, с которой туристам в Сочи предлагали сделать фото, оказалась щенком

СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Детеныш панды, с которым предлагали сфотографироваться туристам на смотровой площадке села Монастырь в Сочи, оказалась перекрашенным щенком чау-чау, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

"После проведенной проверки выяснилось, что детеныш панды на самом деле является щенком собаки породы чау-чау, покрашенным под панду. Документы на собаку у хозяина имеются", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время, уточнил Лопатин, ведется проверка по факту жестокого обращения с животным, в частности насколько краска, которой покрасили собаку, безопасна для нее.

Сообщение о том, что на смотровой площадке Сочи в районе села Монастырь туристам предлагали сделать фотографии с детенышем панды, львенком и коршуном, появилось в интернете в понедельник. По словам пользователя социальной сети, панда была размером не больше 30-50 сантиметров, все животные были измучены жарой.